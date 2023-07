Bodemonder­zoe­ker Fugro profiteert van grote vraag: omzet groeit flink in eerste helft van jaar

Bodemonderzoeker Fugro blijft profiteren van de grote vraag naar zijn diensten voor windmolenparken op zee. Mede daardoor zag het bedrijf de omzet in de eerste helft van dit jaar met bijna een kwart toenemen, terwijl ook de nettowinst flink steeg. Topman Mark Heine spreekt in een toelichting van sterke resultaten voor het bedrijf in Leidschendam.