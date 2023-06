Bewolkte dag in Katwijk

Spoedover­leg in Den Haag over ‘De Mos’ na VVD-bom: draaien linkse partijen alsnog of stort de coalitie in?

De spanning stijgt op het Haagse stadhuis. Dinsdag is er een spoedoverleg tussen wethouders en de vijf coalitiepartijen over het wel of niet praten met De Mos over collegedeelname. Komen ze er onderling nog uit of barst de bom?