Enquête: ruim tweeduizend inwoners van Katwijk hebben maanden na coronabesmetting nog symptomen

Gepiep en gestommel: piepjonge meeuw vast in afzuigkap

Het stikt weer van de jonge meeuwen. De Dierenambulance Den Haag heeft er de handen vol aan, want deze jonge vogels brengen zichzelf regelmatig in de problemen. Maar een babymeeuw in de afzuigkap, dat hadden ze nog niet eerder meegemaakt.