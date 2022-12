Jolly Jumpers strandt in halve finales Final Four

Jolly Jumpers is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de Final Four. Op het minitoernooi in Katwijk was Den Helder in de halve finale te sterk: 72-55. Den Helder ontmoet in de eindstrijd Grasshoppers, dat in de andere halve finale won van Binnenland.

De Final Four is een toernooi aan het einde van het kalenderjaar tussen de beste vier ploegen van dat moment in de vrouwen eredivisie. Met onderbrekingen is het de 23ste editie van het mini-evenement. Jolly Jumpers maakte vrijdagavond haar debuut op de Final Four. Het is tekenend voor de progressie die de Tubbergse ploeg dit seizoen maakt. Jolly Jumpers is de huidige nummer vier in de eredivisie.

Nog maatje te groot

Den Helder is op dit moment echter nog een maatje te groot voor de ploeg van coach Chris Stomp. Dat bleek al tijdens de twee eerdere confrontaties dit seizoen in de competitie en dat werd vrijdagavond in Katwijk nogmaals bevestigd.

Alleen was het verschil wel een stukje kleiner dan tijdens de competitieduels toen Jolly Jumpers, zowel in Den Helder als in Tubbergen met een verschil van ruim twintig punten werd afgedroogd. Sterker nog, de Twentse ploeg had zelfs tot in het vierde kwart zicht op de overwinning. En dat zonder steunpilaar Anke Rikhof, die vanwege heuglijke privéomstandigheden het duel moest overslaan.

Prima opgepakt

„Natuurlijk misten we Anke, maar ik zou de rest van de ploeg veel tekort doen door te stellen dat we met Anke kans hadden gemaakt op de overwinning. De anderen hebben dat prima opgepakt”, zei Stomp. De coach doelde vooral op Jasmijn de Ceuninck van Capelle (‘dijk van een wedstrijd’), Marell Glaubitz (‘al weken in vorm’) en Iris Zwart (‘bijna de hele wedstrijd gespeeld’).

De coach ziet de laatste weken ook duidelijk progressie. „We spelen met meer lef en arrogantie, laten steeds minder aan het toeval over. We hebben er alleen niet een échte wedstrijd van kunnen maken. In het vierde kwart misten wij wat eenvoudige kansen en Den Helder gooide die ballen er wel in.” Daardoor liep het verschil in de laatste minuten nog hoog op.

Jolly Jumpers - Den Helder 55-72 (18-14, 32-38, 47-56, 55-72)

Scores Jolly Jumpers: Zwart 11, Nijhuis, De Ceuninck van Capelle 10, Glaubitz 8, Ebeltjes 7, Steggink 5, Wiens, Brughuis 2.