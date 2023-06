Lekker weg in eigen omgeving? Aantal plekken voor kampeerders in en rond Katwijk gestegen

Mijn Tuin Van stenen Frans pleintje naar groene oase: Ineke zou ondanks tuinarbeid nooit meer anders willen

Ineke Mulder woont ruim 40 jaar in haar benedenwoning aan de Thomsonlaan in Den Haag. Tot voor kort had ze een tuin die ze zelf liefkozend ‘Frans Pleintje’ noemde, vanwege de vele prachtige klinkers. ,,Maar met de kennis van nu, is zo’n stenen tuin niet meer te verantwoorden.”