column Het enige slachtof­fer dat tot nu toe valt, is Gideon zelf

Gideon van Meijeren is voor Forum voor Democratie tegelijkertijd Tweede Kamerlid, lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland én gemeenteraadslid in Den Haag. Met zo veel prangende werkzaamheden is het niet zo vreemd dat hij van alle raadsleden het meest afwezig is.