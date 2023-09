Taakstraf geëist tegen automobi­list (19) die door rood reed en tegen maaltijdbe­zor­ger knalde

De 19-jarige Hagenaar Muhammed R. reed in september 2021 op de Vaillantlaan in zijn woonplaats met zijn auto door rood licht en botste tegen een bezorgscooter. De bezorger liep botbreuken op. Volgens het OM is de automobilist schuldig aan dit ongeval, maar de verdediging vindt dat de bromfietser het zelf heeft veroorzaakt door op een fietspad te rijden.