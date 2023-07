Commentaar Ook bij het inrichten van de straat kun je zien hoe de politieke wind waait

Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer: de Plaats in Den Haag is een plek die levensgevaarlijk is voor ouderen of mindervaliden. Op last van de gemeente zijn daar alle zebra’s en stoplichten weggehaald. Want als een straat een beetje gevaarlijk is, let iedereen beter op, is de cynische gedachte.