Verdachte doden man Katwijk zegt dat er ruzie en worsteling was

De 19-jarige man die verdacht wordt van het doodschieten van een 22-jarige man in Katwijk in mei van dit jaar, zegt dat een ruzie voorafging aan de dodelijke schoten. Volgens verdachte Semsettin V. had het slachtoffer het vuurwapen meegenomen en dreigde hij ermee, maar slaagde V. erin het in een worsteling af te pakken. In die worsteling zou V. een van de schoten hebben gelost, is zijn verklaring. Wat daarna precies is gebeurd, zou hij niet meer weten, werd geschetst bij de eerste niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Den Haag.