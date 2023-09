Vraag bij het nieuws Wat is er mis met het jagen op pedofielen en wat mag je wél doen om de politie te helpen?

Twee Hagenaars werden eerder deze week veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur omdat ze in 2020 tijdens een ‘pedojacht’ ver over de schreef gingen. Ze plaatsten een video online met vermeend bewijs, inclusief een foto en het adres van de man. Het roept de vraag op: in hoeverre mag je de politie ‘helpen’ bij het opsporen van pedofielen?