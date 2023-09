FC Kerkrade-West 3 en Daalhof 4 eindigt in 2-2

Stank in Zuid-Lim­burg door brand bij Luik

In Zuid-Limburg is er woensdagochtend stankoverlast als gevolg van een grote brand in een recyclingbedrijf bij Luik. Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is de rookpluim van de brand nog in Beek, vlak bij Geleen, zichtbaar. Ook industrieterrein Chemelot in Geleen krijgt telefoontjes van verontruste mensen over stank. Chemelot verwijst mensen naar de GGD Zuid-Limburg.