Kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Kerkrade vanochtend

Advies: Straf van 22 jaar plus tbs voor drievoudig moordenaar Thijs H. kan blijven: ‘Hij deed het planmatig’

De straf van 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor drievoudig moordenaar Thijs H. kan in stand blijven. Dat adviseert de procureur-generaal aan de Hoge Raad. Dat advies wordt bijna altijd gevolgd. Waarom of waardóór hij ‘zomaar’ drie mensen doodstak, een in Den Haag en twee in Limburg, is nog altijd onduidelijk.