Nieuwe datum voor inhaalduel PEC Zwolle bij Roda JC

Fietser omgekomen door aanrijding op stoep in Elsloo

Een 50-jarige man uit Elsloo is vanmiddag om het leven gekomen door een verkeersongeval in Elsloo (Limburg). Volgens de politie reed een 81-jarige bestuurder van een auto de fietser op de Jurgensstraat aan, waardoor de fietser om het leven kwam. De automobilist is aangehouden en meegenomen voor verhoor.

21 december