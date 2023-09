Onkruid wegbranden gaat mis: brand en gewonde in Kerkrade

Heerlen begint aan grootste archeologi­sche onderzoek in Nederland

In Heerlen begint zaterdag het volgens de gemeente grootste archeologische onderzoek in Nederland. Ruim 160 vrijwilligers beginnen met het opgraven van resten uit de Romeinse tijd. Ze gaan in de slag in zo’n 25 tuinen en de openbare ruimte in het Romeins Kwartier in de Limburgse stad.