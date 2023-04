Vanmiddag en vanavond helder weer in Kerkrade

Amstel Gold Race is de etalage van de Nederland­se wieler­sport: ‘Maar wel van een winkel in verval’

Vandaag wordt-ie weer verreden. De grootste wedstrijd van het land, de enige klassieker ook. Maar als de Amstel Gold Race de etalage van het Nederlandse wielrennen is, dan is dat wel van een winkel in verval, vol lege schappen.