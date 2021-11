André Kuipers maakt docu over klimaat: ‘Als we het hier verknallen, kunnen we nergens heen’

,,We zijn er slim genoeg voor. Maar of we er verstandig genoeg voor zijn…” Vraag André Kuipers of hij gelooft dat de mens in staat is de klimaatcrisis op te lossen en hij toont zich zowel een optimist als een pessimist. ,,Op de langere termijn heb ik er wel vertrouwen in. Ik zie zoveel jonge mensen met briljante ideeën! Maar voor het zover is, gaan we echt nog wel over de 2 graden opwarming heen, met alle gevolgen van dien. Neem alleen al de migratie: mensen gaan toch op zoek naar water en eten voor henzelf en voor hun kinderen…”