Bouwers en kabinet houden adem in: Raad van State doet uitspraak in weer een belangrijke stikstofzaak

Bouwend Nederland en Den Haag houden vanochtend hun adem in. Om 10.10 uur doet de Raad van State uitspraak in een nieuwe stikstofzaak, rond Porthos. Die draait om de bouwvrijstelling. Gaat die van tafel, dan betekent dat een kleine ramp voor de Nederlandse bouw.

De zaak is aangespannen door Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek. Die vindt de bouwvrijstelling - die kort gezegd betekent dat voor de bouwfase van een project geen vrije stikstofruimte hoeft te worden gevonden - juridisch onjuist.

Gaat de bouwvrijstelling van tafel, dan betekent dat dat bouwprojecten die nog geen definitieve vergunning hebben met langere procedures te maken krijgen. Juristen geven MOB een goede kans om de zaak bij de hoogste bestuursrechter van het land te winnen. Het zou ook kunnen dat de Raad van State vanochtend niet met een keihard nee of ja komt, maar met een oordeel dat daar ergens tussenin ligt.

Vollenbroek won de afgelopen jaren al meerdere grote stikstofzaken bij de Raad van State, zoals die rond het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in mei 2019 en over de stikstofbesparende stallen afgelopen september. In een interview met deze site stelde Vollenbroek dat zolang het kabinet zich niet aan zijn eigen en Europese natuurwetgeving houdt, MOB wel door moet gaan met procederen. ,,Het is gewoon heel dom. We hebben de verantwoordelijke ministers keer op keer gewaarschuwd: zorg voor een goede wet en houd je daaraan, anders zien we jullie terug bij de rechter. Maar er is sinds 2019 niets concreets in de zin van stikstofreductie gebeurd. Niks!”

Lees hieronder in vier vragen en antwoorden waar de Porthos-zaak precies over gaat.

Waar gaat de Porthos-zaak over?

Porthos is een samenwerking van het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland. Zij willen voor toekomstige klanten als Shell en Exxon Mobile koolstofdioxide (CO₂) opslaan op twintig kilometer van de kust, drie kilometer onder de zeebodem. Bij de bouw van die pijpleiding komt stikstof vrij, die neerslaat in nabijgelegen natuurgebieden. Voor uitstoot tijdens de bouwfase geldt nu nog de bouwvrijstelling. Dat betekent dat deze stikstof niet hoeft te worden gecompenseerd met een stikstofbesparing elders. De bezwaarmaker, Mobilisation for the Environment (MOB), stelt dat de Nederlandse natuur geen extra stikstof meer aankan, en dat dus elke activiteit moet worden gecompenseerd.

Het gaat dus om meer dan alleen deze zaak?

Precies. Mocht MOB bij de hoogste bestuursrechter van het land, de Raad van State, gelijk krijgen, dan moet voortaan voor elke nieuwe bouwactiviteit de stikstofuitstoot berekend worden, en ergens stikstofruimte worden gezocht. Een paar jaar geleden werd een soort landelijke stikstofbank ingericht met vrije stikstofruimte. Maar het enige wat daar ooit in terechtkwam, is de stikstofbesparing door de verlaging van de maximumsnelheid op de snelweg van 120 of 130 naar 100 kilometer per uur. Omdat deze besparing volgens de rechter niet voldoende kon worden bewezen, is de stikstofbank zo’n beetje leeg en wordt ze niet gebruikt. Daardoor moet een bouwer zelf in het land op zoek naar ruimte bij zogeheten stikstofmakelaars.

Volledig scherm Trace waar de ondergrondse Porthos zal komen te liggen. Porthos is de naam van een CO2-transport en -opslagproject in de haven van Rotterdam. © otto snoek

De bouw is zeker bang voor een voor hen negatieve uitspraak?

Dat kun je wel stellen. Ze waarschuwen dat het land op slot gaat als de Raad van State de bouwvrijstelling afschiet. De ambitie van het kabinet om per jaar honderdduizend woningen te bouwen wordt dan in elk geval onhaalbaar, stelt Nicolette Zandvliet, seniorjurist bij Neprom, het Nederlandse verbond van projectontwikkelaars. Ze wijst op de beperkt beschikbare stikstofruimte, procedures die langer worden en het nu al heersende tekort aan stikstofspecialisten bij overheden zoals gemeenten en provincies. Ook vinden de bouwers dat ze onterecht achterin de rij staan: stikstofbemiddelaar Johan Remkes stelde in zijn advies dat vrijkomende stikstofruimte behalve naar natuurherstel eerst naar boeren moet gaan die in onzekerheid zitten over hun vergunning. En pas daarna komt de bouw aan de beurt.

Nederland op slot: wordt het echt zo’n drama?

We moeten niet overdrijven, vindt Raoul Beunen, universitair hoofddocent milieuwetenschappen aan de Open Universiteit. ,,Natuurlijk wordt het lastiger om een vergunning te regelen. En ja, dat procedures langer gaan duren, kan ik me voorstellen. Maar het gaat hier meestal om kleine beetjes stikstofuitstoot, dat is vaak nog wel ergens te vinden.” Volgens Beunen laat de Porthos-zaak vooral zien dat de overheid haar stikstofbeleid niet op orde heeft. ,,Voor de zoveelste keer. Je zou denken dat al die rechterlijke uitspraken ertoe leiden dat het kabinet een systeem optuigt dat juridisch houdbaar is. Maar dat gebeurt steeds maar niet.”

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Rob Engelaar

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: