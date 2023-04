De innovaties tegen stikstof: van klaver in de wei en koeientoilet tot suiker in de mest

Koken & Eten Louise Fresco zag broodtrom­mel­tje verdwijnen: 'Millenni­als nemen een wrap en een latte’

Is vlees slecht? Is havermelk elitair? Is de natuur beter dan de boerderij? Denken over voeding is best lastig. Landbouw- en voedseldeskundige Louise Fresco (70) schreef er een boek over. ‘In West-Europa is het belang van religie sterk afgenomen, maar nu zijn het bloggers en diëtisten die vertellen wat je niet mag.’