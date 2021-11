Greenpeace verstoort feestelijke Effie Awards met protest tegen vervuilende reclame

De Effies zijn wereldwijd de meest prestigieuze vakprijzen voor de marketing- en reclamebranche. Ze worden in meer dan vijftig landen toegekend, sinds 1983 ook jaarlijks in Nederland. De feestelijke uitreiking was vanmiddag in een vol Theater Amsterdam, een in 2014 geopend theater aan het IJ en werd gepresenteerd door Humberto Tan. Het feest - en dus de actie - was ook via een livestream te volgen.

Midden in het programma om 17.18 uur betrad Greenpeace-actievoerder Diederick van den Ende het podium. Hij drukte Humberto Tan een bos bloemen in handen en begon een betoog. Van den Ende, in het dagelijks leven ook universitair docent in Utrecht, riep de aanwezige marketeers en reclamemakers op geen reclame meer te maken voor activiteiten die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Naast hem en verspreid in de zaal stonden actievoerders met borden met daarop ‘Verbied fossiele reclames’ en ‘Maak toekomst’.

,,Dit hoort niet bij het programma, dit is een kaping", zei Tan. Binnen drie minuten kwamen beveiligers het podium op die de mensen van Greenpeace verwijderden. ,,We willen jullie vragen jullie creativiteit te gebruiken voor een betere wereld", was het laatste dat één van hen kon roepen. Het leverde hem applaus op. Humbert Tan zei nog: ,,Als jullie het nou naakt hadden gedaan...” Daarna werd het programma hervat.

‘De Vieze Verkiezing’

Greenpeace vroeg met de actie aandacht voor ‘De Vieze Verkiezing', een weinig eervolle wedstrijd waarin de meest ‘brutale’ reclame van een vervuilend bedrijf wordt aangewezen. Daarmee wil Greenpeace laten zien dat ‘reclame voor klimaatschade echt niet meer van deze tijd is’, aldus woordvoerder Isabel Willemsen. Ruim 1500 nominaties zijn ingezonden waaruit de vakjury, bestaande uit Reclame Fossielvrij en Greenpeace, vijf fossiele reclames heeft gekozen voor de shortlist.

Eén van de vijf gewraakte campagnes is KLM Urban Trail. Dat is geen televisie of radioreclame, maar een serie hardloopevenementen die KLM samen organiseert met Golazo Sport, de organisatoren van onder meer de marathons van Rotterdam en Eindhoven. Daarbij worden steden ontdekt via een verkenningsloop door bijzondere gebouwen, theaters, stadions en steegjes. Komende zondag is er een Urban Trail in Arnhem. Voor 2022 staan er twaalf steden op het programma. ,,KLM presenteert zich als een sportief bedrijf - best gedurfd als je enorme fijnstofkanonnen in je hangar hebt staan. Ook op scholen is de campagne alom aanwezig. Helaas brengt de KLM met haar vliegtuigen ook de toekomst van deze leerlingen in gevaar", zegt Isabel Willemsen. Een andere reclame op de shortlist is die van de Landrover Defender rondom de James Bond film No Time To Die.

Bekijk hieronder al onze video’s over klimaatverandering: