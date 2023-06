Groene sprong voorwaarts: energieverbruik uit zonnepanelen met bijna de helft omhoog

Een steeds groter deel van Nederland draait op duurzame energie. Zeker zonnestroom is ‘hot’, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag publiceert. Zonnepanelen leverden vorig jaar de helft méér stroom dan in 2021. CBS-expert Cor Pierik spreekt van een ‘spectaculaire toename’.

Als de groei van duurzame energie de komende jaren in hetzelfde tempo doorzet, haalt Nederland de groene EU-doelen van 2030 met de hakken over de sloot. Brussel schrijft voor dat aan het eind van dit decennium 27 procent van het totale energieverbruik duurzaam is. Nederland kwam vorig jaar uit op 15 procent, en zit daarmee bepaald niet in de kopgroep. Maar de stijging ten opzichte van 2021 - toen stond het groene energieverbruik nog op 13 procent - is ‘best wel fors’, aldus Pierik.

Zonne-energie

Bijna 17 miljoen megawattuur aan energie kwam vorig jaar voor rekening van de zon, een stijging van bijna 50 procent ten opzichte van 2021. Windmolens blazen met dik 21 miljoen megawattuur ook een behoorlijk partijtje mee, maar de stijging is daar minder groot - mede doordat er vorig jaar weinig nieuwe windparken op zee zijn geopend, legt Pierik uit.

Zonnestroom deed het vorig jaar goed omdat het ontzettend lekker weer was: het afgelopen jaar telde volgens het KNMI een kleine 500 zonuren méér dan gemiddeld, en was het zonnigste jaar sinds de start van de metingen. Tegelijkertijd leggen Nederlanders hun daken ook vol met panelen. Alleen al in de eerste helft van 2022 - nieuwere cijfers heeft het CBS nog niet - groeide het vermogen van alle zonnepanelen op woningen met een dikke 14 procent.

Salderingsregeling

Die trend wordt aangejaagd door subsidies en salderingsregelingen. Domper voor wie nu pas aan zonnepanelen begint te denken: dat salderen - de mogelijkheid om opgewekte en verbruikte stroom met elkaar te verrekenen - wordt tussen 2025 en 2031 afgebouwd naar nul.

Een andere belangrijke reden voor de groene sprong voorwaarts is dat Nederland het afgelopen jaar fors op energie heeft bespaard - gas werd immers duurder door de oorlog in Oekraïne. Zelfs al zou er in 2022 geen zonnepaneel of windmolen bij zijn gekomen, dan nog was het aandeel groene stroom dus gestegen.

