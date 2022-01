Groningers vanavond de straat op: ‘Drie keer slecht nieuws in een week is wat veel’

Deze buurt in Amersfoort gaat als het eerst van het aardgas af (prijs­kaart­je voor huiseige­naar: 2000 euro)

Nooit meer aardgas, maar in plaats daarvan biomassa of aardwarmte om het huis te verwarmen. De Plaatsen (900 woningen in Schothorst-Zuid) moet de eerste gasloze buurt van Amersfoort worden. Het prijskaartje? Maximaal 2000 euro voor huishoudens met een koopwoning.

