Hannah Prins (24) omzeilde alle lijfwachten en stond ineens pal voor John Kerry: ‘Just fucking do something’

,,We wilden met Extinction Rebellion demonstreren bij het diner dat de staatshoofden en regeringsleiders maandagavond hadden in het statige Kelvingrove Museum in Glasgow. Er is helemaal geen tijd voor diners, ze moeten actie ondernemen tegen klimaatverandering”, vertelt Hannah de volgende dag. Maar net als bij het terrein van de topconferentie zelf werden demonstranten op honderden meters afstand gehouden. Alleen de limousines met de gasten zelf kwamen door het politiecordon. Totdat Hannah met een vriendin zich losmaakte van de rebellen, een luxe hotel in ging, er weer uit tevoorschijn kwam en in haar netste Engels - en in het Nederlands klinkt ze al als de praeses van het studentencorps - een agent aansprak. Of ze alsjeblieft even door kon, ze moest echt bij het diner zijn. ,,Natuurlijk mevrouw.”