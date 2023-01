Ingrijpende gevolgen klimaatverandering: ‘Bepaalde delen land straks wellicht niet meer bebouwbaar’

Klimaat­scha­de voor het eerst officieel op agenda klimaattop, waar ontwikke­lings­lan­den al lang voor pleiten

Schade die het gevolg is van klimaatverandering wordt voor het eerst een officieel bespreekpunt op de klimaattop die zondag is begonnen. Dat werd duidelijk tijdens de openingssessie van de VN-top in Sharm-el-Sheikh.

6 november