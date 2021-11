Jerry bedacht een oplossing voor het plasticprobleem: 'Mijn droom is dat het op AliExpress te koop is’

Jerry de Vos schrok zich kapot op de Malediven. Niet van die hagelwitte stranden, maar van dat ene eilandje waar ál het vuilnis van het vakantieparadijs werd gedumpt. Bomvol plastic dat rechtstreeks de zee in dreef. ,,Zo concreet geconfronteerd te worden met de schaduwkanten van onze levensstijl, dat hakt erin. Hetzelfde had ik op Mauritius, waar ik ook als vrijwilliger bij Precious Plastic de lokale bevolking hielp met plasticrecycling. Wat je daar ziet, is een onvoorstelbare shitzooi. Als reactie kun je je kop in het zand steken of heel verdrietig worden, maar daar schieten we geen steek mee op. Ik kom liever in actie. Het grote probleem is dat mensen daar vaak niet de kennis hebben over hoe ze verschillende soorten plastic moeten herkennen. Ik dacht: kan ik dat met mijn technische achtergrond en kennis van elektronica nu niet wat simpeler maken?”