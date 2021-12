Jongeren hebben er genoeg van: ‘Leven op aarde wordt letterlijk bedreigd’

Wat dit in Leusden ontdekte oerbos van ruim 10.000 jaar oud ons leert over tempera­tuur

De jagers en verzamelaars die zo'n 13.000 jaar geleden leefden op de beboste zandruggen in het huidige Nederland werden in hun voortbestaan bedreigd door een acute temperatuurdaling van 4 tot 6 graden. Omdat de bossen in korte tijd afstierven en veranderden in ijzige toendra’s trokken de meesten weg naar het zuiden van Europa. Een enkel volk legde zich toe op de rendierjacht en bleef in de lage landen.

