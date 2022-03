Klimaatcrisis vraagt om gedragsverandering: ‘Geef minder aandacht aan sceptici’

Karton, plastic en papier: Nederlan­ders krijgen jaarlijks 87 miljoen kilo verpak­kings­troep thuis

Nederlanders krijgen samen jaarlijks ongeveer 87 miljoen kilo aan verzendmaterialen aan de deur bezorgd. Het gaat daarbij om minstens 84 miljoen kilo kartonnen dozen, 0,5 miljoen kilo papier en nog zo’n 2,3 miljoen kilo plastic in de vorm van bijvoorbeeld verzendzakken of bubbeltjesplastic. Zelfs als de productie nu stopt, kan de hoeveelheid plastic in de oceanen tegen 2050 al meer dan verdubbeld zijn, aldus een rapport van het Wereld Natuur Fonds.

