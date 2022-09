Miljardair geeft bedrijf weg voor het milieu: ‘De aarde is nu onze enige aandeelhouder’

Kerncentra­les sluiten in deze energiecri­sis is onverstan­dig

Europese landen werken hard aan een gezamenlijke aanpak van de hoge energieprijzen. Dat is geen dag te vroeg. Maar ondertussen gaat in Duitsland en België de sluiting van kerncentrales door. Dat valt niet met elkaar te rijmen, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

11 september