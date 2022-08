Neerslagtekort 2018 binnenkort geëvenaard, wateraanvoer steeds lastiger

DroogtemonitorNederland stevent de komende twee weken af op een neerslagtekort dat net zo groot is als in 2018. In dat enorm droge jaar werden zelfs schepen ingezet om vers water te leveren. Zo ver is het nu nog niet, maar de aanvoer voor natuur, landbouw en scheepvaart wordt steeds uitdagender.

Op dit moment bedraagt het gemiddelde landelijke neerslagtekort 277 millimeter. Daarmee kan 2022 vooralsnog makkelijk gerekend worden tot de 5 procent droogste jaren, blijkt uit de nieuwste Droogtemonitor van het KNMI. Bij de verwachting voor de komende twee weken wordt dat beeld nog iets extremer.

Want de droogte in Nederland zet door, ondanks de neerslag die de komende dagen verwacht wordt. Het gemiddelde neerslagtekort zal zelfs oplopen naar 285 millimeter, is het vooruitzicht. Daarmee wordt de recente droogtepiek van vier jaar geleden geëvenaard. Alleen in recordjaar 1976 was het tekort nog groter.

Volledig scherm Het neerslagtekort zal de komende weken oplopen tot het niveau van 2018, een van de droogste jaren ooit. Alleen recordjaar 1976 was nog droger. © KNMI

‘Waterstand uitzonderlijk laag’

Volgens Rijkswaterstaat is de waterstand van de Rijn ‘uitzonderlijk laag’. De Rijn bij Tolkamer (meetpunt Lobith) staat nog maar enkele centimeters boven de laagste waterstand ooit. Tot het weekend zal de aanvoer naar verwachting verder dalen om vervolgens toe te nemen. Dit hangt af van de neerslag die nog moet vallen.

De aanvoer van de Maas neemt de komende dagen licht toe als gevolg van de verwachte neerslag in het stroomgebied. De waterstand in zowel het IJsselmeer als het Markermeer daalt geleidelijk. ,,Op dit moment is voldoende water in beide meren beschikbaar om in die regio aan de watervraag te voldoen.”

Maar dat is lang niet overal meer het geval. ,,Het wordt in steeds meer gebieden lastig om voldoende water aan te voeren en aan de watervraag van alle gebruikers te voldoen”, aldus Rijkswaterstaat. Op dit moment ondervinden voornamelijk watergebruikers zoals natuur, landbouw en scheepvaart daar last door.

Rijkswaterstaat

Extra maatregelen nodig

Door de zeer lage waterstanden zijn steeds meer extra maatregelen nodig om wateraanvoer naar regionale gebieden in stand te houden, zoals de inzet van extra pompen. Verschillende maatregelen zijn genomen om verzilting gebiedsgericht te bestrijden door aanvoer van extra zoet water.



Het doet denken aan 2018, toen het zoutgehalte van het IJsselmeer voor de kust van Andijk (Noord-Holland) door de droogte zo hoog was dat er geen drinkwater meer gewonnen kon worden. Destijds moest zoet water per boot uit andere delen van het IJsselmeer worden aangevoerd. Dat is nu nog niet aan de orde, laat een zegsman van Rijkswaterstaat desgevraagd weten.



Voorlopig blijft vooral de hinder voor de scheepvaart toenemen door afnemende vaardieptes, langere wachttijden en in sommige gevallen stremming van sluizen. Een toenemend aantal waterschappen voert inspecties uit van droogtegevoelige kades en dijken.

Onder toenemende druk

Ook verschillende natuurgebieden (zoals hoogveen en bossen) staan onder toenemende druk. De lage grondwaterstanden zijn aanleiding voor waterschap Vechtstromen om in Twente en delen van Salland een verbod uit te vaardigen op het onttrekken van grondwater rond kwetsbare natuurgebieden. Verder neemt het aantal onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater toe.

Sinds 3 augustus kent Nederland een feitelijk watertekort. Consumenten worden opgeroepen zuinig te zijn met drinkwater, uit solidariteit met bijvoorbeeld landbouwers. Er is met het drinkwater geen probleem. Dat was anders in de zomer van 2020, toen in het oosten van het land tijdelijk minder water uit de kraan kwam.

