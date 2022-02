Onderzoek: Hergebruik CO2 is een mooi idee maar werkt meestal niet

Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen dat vrijdagmiddag is gepubliceerd.

De uitkomst van het onderzoek is een fikse domper voor overheden en bedrijven die investeren in ‘Carbon Capture and Utilisation’, het opvangen en hergebruiken van CO2, om hun klimaatdoelen te halen. CO2 is een broeikasgas dat vrijkomt bij het gebruik van fossiele brandstoffen, het is een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde.

Als je dat gas meteen opvangt bij de bron, zoals bij een energiecentrale of een cementfabriek, en het vervolgens verwerkt in nuttige chemicaliën, brandstoffen of bouwmaterialen, dan draagt dat flink bij aan de oplossing van het klimaatprobleem, zo is het idee.

Opgebruikt

De onderzoekers uit Nijmegen hebben voor 74 verschillende toepassingen onderzocht of dat echt zo is. Ze hebben dit gedaan op basis van ‘levenscyclus analyses’, waarin een product wordt gevolgd vanaf het allereerste begin, het winnen van de grondstoffen, tot het eind nadat het is opgebruikt.

De uitkomsten hebben ze gelegd naast de internationale klimaatdoelen van Parijs, waaraan ook Nederland zich heeft verbonden: halvering van de CO2-uitstoot in 2030, en vrijwel helemaal geen uitstoot meer in 2050, teneinde de opwarming van de aarde te beperken tot ver onder de twee graden, liefst anderhalve graad, vergeleken met het pre-industriële tijdperk.

Spelbreker

,,Helaas, ik voel me een beetje een spelbreker, maar slechts acht van de 74 onderzochte toepassingen voldoen aan de doelen voor 2030, slechts vier aan die van 2050”, zegt de hoofdauteur van het onderzoek, klimaatwetenschapper Kiane de Kleijne. Sommigen reduceren te weinig, andere zijn nog zo in ontwikkeling dat ze te laat klaar zijn om voor het halen van de doelen nog invloed te hebben.

Bij het omzetten van CO2 in brandstoffen, zoals methanol voor de scheepvaart bijvoorbeeld, komt de afgevangen CO2 alsnog vrij zodra díe brandstoffen worden gebruikt. Bij hergebruik in plastics blijkt voor het omzetten van de CO2 in iets nuttigs zoveel energie nodig te zijn, dat uiteindelijk de uitstoot nauwelijks omlaag gaat. Positieve uitzonderingen zijn bouwmaterialen, omdat de hergebruikte CO2 daar in blijft opgeslagen. En in de glastuinbouw kan hergebruik van CO2 ertoe leiden dat er in de kassen minder gas wordt gebruikt.

Er zit dus ook een positieve kant aan het onderzoek, zegt De Kleijne. ,,We weten nu wat níet werkt. Maar ook wat wél werkt. Laten we ons geld in die oplossingen steken.”