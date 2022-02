Oud-generaal: ‘We zien nú al dat klimaatverandering onze veiligheid in gevaar brengt’

Storm Eunice dankt naam aan een van eerste klimaatwe­ten­schap­pers

De storm die vrijdagmiddag en -avond over ons land zal trekken is genoemd naar Eunice Newton Foote. Zij wordt beschouwd als een van de eerste wetenschappers die zich met het klimaat bezighield. De naam is ingebracht door het Nederlandse KNMI, bij het samenstellen van de namenlijst voor het seizoen 2021-2022.

18 februari