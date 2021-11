Queen Elizabeth (95) maakt indruk met toespraak bij klimaattop: ‘We doen dit niet voor onszelf’

Het Britse staatshoofd riep de aanwezige wereldleiders op ‘uit te stijgen boven de politiek van het moment’. Anders gezegd de eigen, nationale, belangen nu eens niet tot prioriteit te verheffen maar gezamenlijk overeenstemming te bereiken om klimaatverandering daadwerkelijk tegen te gaan.

Elizabeth sprak maandagavond de deelnemers aan de conferentie toe in een vooraf opgenomen toespraak. De 95-jarige monarch zou naar verwachting de bijeenkomst in Glasgow bijwonen, maar ze moest de reis naar Schotland annuleren nadat artsen hadden geadviseerd dat ze moest rusten en niet moest reizen. Elizabeth onderging onlangs medische controles en bracht de nacht door in een Londens ziekenhuis - haar eerste ziekenhuisverblijf in jaren.

Haar de videoboodschap aan de COP26, vorige week opgenomen in Windsor Castle, kwam aan. Indruk maakte de vorstin door te benadrukken dat wereldleiders op de top in Glasgow ‘echt staatsmanschap konden bereiken’ door hun beloften na te komen om de effecten van klimaatverandering aan te pakken. ,,Wat leiders vandaag voor hun volk doen is regeren en politiek. Maar wat ze kunnen doen voor de mensen die morgen leven: dat heet staatsmanschap. Ik hoop dat deze conferentie een van die zeldzame gelegenheden zal blijken waarop iedereen de kans krijgt om boven het politieke moment uit te stijgen en echt staatsmanschap te tonen.”

Toekomst

Elizabeth, die over vijf jaar 100 hoopt te worden, hield een warm pleidooi voor toekomstige generaties. ,,Niemand van ons zal eeuwig leven. Maar we doen dit niet voor onszelf, maar voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen. En daarom wens ik u veel geluk bij deze belangrijke onderneming”, voegde de koningin eraan toe. Eerder liet de koningin zich in een onbewaakt moment minder diplomatiek uit over de wereldleiders. ,,Het is echt irritant als ze praten, maar niets doen”, zo hoorde men haar zeggen.

In een eerbetoon aan prins Philip, ,,mijn dierbare overleden echtgenoot”, zei de koningin dat ze blij was de afgevaardigden te verwelkomen omdat juist het milieu een onderwerp was dat Philip na aan het hart lag. In een zeldzame publieke uiting van emotie zei ze dat ze ,,niet trotser kon zijn” dat Philip’s milieu-inspanningen voortleven door het werk van haar oudste zoon, kroonprins Charles, en zijn zoon prins William.

Premier Boris Johnson zei zaterdag dat de koningin “in zeer goede vorm verkeerde” tijdens hun reguliere wekelijkse vergadering.

Attenborough

Minstens zo spraakmakend was de toespraak van de Britse natuurdocumentairemaker Sir David Attenborough, eveneens 95 jaar. Hij wees de deelnemers aan de top nog eens nadrukkelijk op de kwetsbaarheid van de natuur en hoezeer mensen afhankelijkheid zijn van een gezonde planeet. „De stabiliteit waar we allemaal van afhankelijk zijn, is in gevaar”, aldus het icoon. ,,We moeten onze geschiedenis herschrijven om van deze tragedie een triomf te maken. We zijn tenslotte de grootste probleemoplossers die ooit op aarde hebben bestaan. We begrijpen nu dit probleem. We weten hoe we de stijging van het getal kunnen stoppen en omgekeerd. We moeten de CO2-uitstoot dit decennium een ​​halt toeroepen.”

Premier Rutte zei achteraf dat hij de voordracht van Attenborough ,,heel indrukwekkend” had gevonden.

