Speech Britse premier Johnson kan zo de lesboeken retorica in: 'Wij zijn in dezelfde positie als James Bond’

Premier Rutte hield het in zijn drie minuten soberder. Hij begon met de overstromingen in Limburg, Duitsland en België, en brak toen een lans voor maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. ,,Nederland heeft al eeuwen ervaring met de strijd tegen de elementen.” Hij wilde, zo zei hij tegen meegereisde journalisten, duidelijk maken dat ,,we blablabla moeten omzetten in actie”. ‘Blablabla’ is hoe klimaatactiviste Greta Thunberg eerder dit jaar de voornemens van regeringsleiders noemde.



Op de vraag of het niet hypocriet is te pleiten voor actie, terwijl Nederland zelf pas laat op gang is gekomen en nog achterloopt bij de eigen doelstellingen, zei Rutte: ,,Daar heeft u gelijk in. Ook in Nederland hebben we te lang gepraat over plannen en te weinig gedaan aan actie en implementatie. Maar het gat wordt wel kleiner.” Rutte zei ‘vooral hoge verwachtingen te hebben’ van de kabinetsformatie.



De Duitse bondskanselier Merkel kwam wel met een toezegging. Omdat de grote industrielanden een speciale verantwoordelijkheid dragen voor de ontstane problemen, heeft Duitsland zijn eigen klimaatdoelstellingen verscherpt. In 2030 wil Duitsland 65 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. De Europese Commissie kwam de zomer met een plan voor 55 procent reductie in 2030, het eerdere doel was 49 procent. De meeste EU-landen, inclusief Nederland, zijn nog niet op koers dat te halen. Merkel pleitte ook voor een mondiale belasting op CO2.