Stevenen we af op gasloze zondagen? ‘Als Poetin gaskraan dichtdraait, zijn gevolgen groot’

Oudere Nederlanders herinneren zich het nog wel: de tien autoloze zondagen in 1973. Het verbod om in de auto te stappen was een noodmaatregel van het toenmalige kabinet nadat olielanden in het Midden-Oosten Nederland boycotten. Ons land steunde Israël in de oorlog aldaar. Een boycot, het zou zomaar opnieuw kunnen gebeuren. Stel dat Rusland buurland Oekraïne binnenvalt, het westen daarop sancties afkondigt en Rusland vervolgens in reactie daarop de gaskraan naar Europa afsluit. Krijgen we dan gasloze zondagen? Nou, een aantal fabrieken misschien wel.