Storm Corrie levert net geen dagrecord windenergie op

Dit komt naar voren uit cijfers van Energieopwek.nl, de site van het Energieakkoord die de productie van duurzame energie toont. Op 31 januari zorgde Corrie voor een opbrengst van 137.000 megawattuur. Windenergie leverde die dag naar schatting 35 procent van de Nederlandse elektriciteitsvraag. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de elektriciteitsvraag op maandagen altijd hoger is dan in het weekend.

Op de winderige zaterdag 29 januari werd er nog net iets meer windenergie opgewekt. Windmolens produceerden toen een recordhoeveelheid van 143.000 megawattuur. Dat is naar schatting goed voor 42 procent van het totale elektriciteitsverbruik op die dag.

Record zonne-energie ondanks weinig zonuren

Ondanks de grijze en vaak windstille januarimaand steeg de totale productie van hernieuwbare energie met 14 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Het totale percentage hernieuwbare stroom kwam die maand uit op 30 procent, tegen 26 procent in het jaar daarvoor. De windenergie nam daarvan het leeuwendeel (18,4 procent) voor haar rekening. Het Klimaatakkoord mikt op zeker 70 procent hernieuwbare stroom in 2030.

Gemiddeld scheen de zon volgens het KNMI afgelopen maand slechts 43 uur, terwijl dat normaal 67 uur is. Desondanks zorgden de zonnepanelen op één dag zelfs voor een winterrecord dat bijna even hoog was als het zomerrecord uit 2018.

Het zonnerecord van 30 januari was vooral te danken aan de grote hoeveelheid panelen die er inmiddels liggen, gecombineerd met een paar heldere dagen. De 22.000 megawattuur die de panelen leverden, was goed voor bijna 7 procent van het elektriciteitsverbruik die dag. Omdat het niet erg koud was, kwamen de warmtepompen weinig in actie. Toch lag ook de productie uit deze bron 10 procent hoger dan vorig jaar.

Grootste aandeel hernieuwbare productie uit biomassa

Biomassa nam afgelopen maand iets meer dan de helft van de hernieuwbare productie voor zijn rekening. Het energieverbruik uit deze bron nam vorig jaar met 10 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Dat kwam vooral doordat kolencentrales steeds meer biogas, biobenzine, groen huishoudelijk afval of houtproducten verstoken.

Over de duurzaamheid van biomassa is veel discussie. Zo kwam de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) vorig met een rapport over de houtproductie in Estland, uitgevoerd in opdracht van Greenpeace. Volgens onderzoekers wordt hout hier allesbehalve duurzaam geproduceerd en valt het niet uit te sluiten dat dit ook in Nederlandse kolencentrales en andere biomassacentrales wordt verbrand.

Het demissionaire kabinet besloot eerder al om geen nieuwe subsidies meer toe te kennen voor zulke ‘houtige biomassa’. Daarmee werd een wens ingelost van de Tweede Kamer, die de afgelopen jaren steeds kritischer is geworden over hoe duurzaam biomassa is.

