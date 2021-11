Tienduizenden demonstranten eisen in Glasgow onmiddellijke ‘gerechtigheid voor het klimaat’

Tijdens de protestmars door de stad, halverwege de conferentie COP26, droegen de tienduizenden protesteerders spandoeken en vlaggen mee maar ook regenjassen, want het weer werkte in Schotland aanvankelijk niet mee. Toen het in de loop van de middag droog werd, groeide het aantal deelnemers aan de mars door Glasgow volgens de organisatie van COP26 zelfs naar 100.000. De Oegandese activiste Vanessa Nakate zei in een toespraak dat de klimaat- en milieucrisis in haar vaderland nu al voor immense problemen zorgt. Veel scholen zijn door extreem weer verwoest. ,,Het gaat niet om weermodellen, klimaatdoelen of statistieken. Het gaat om mensen, echte mensen”, aldus Nagate. Ze riep de wereldleiders op te stoppen met zinloze topconferenties en in plaats daarvan zinvolle maatregelen te nemen.

Vastgeketend

De actie verliep zonder veel problemen, afgezien van enige voor het verkeer. Een brug over de Clyde werd voor voetgangers en gemotoriseerd verkeer afgesloten, nadat actievoerders die hadden geblokkeerd door zich aan elkaar vast te ketenen. De politie hield in het centrum van Glasgow een groep van ongeveer zestig betogers twee uur lang vast in een zijstraat omdat ze de doortocht belemmerden. Onder de deelnemers waren veel jongeren. Zij hoopten dat hun Zweedse voorbeeld Greta Thunberg opnieuw het woord zou voeren, maar moesten het doen met Nagate, Idris Elba, Mitzi Jonelle Tan en Darren McGarvey. De Britse acteur Elba deed een oproep eindelijk eens serieus te luisteren naar de ‘zwarte stem’. Volgens hem wordt de bevolking van Afrika, maar ook die van Zuid-Amerika en Azië, onvoldoende betrokken bij het klimaatdebat. Ook in Amsterdam gingen vandaag tienduizenden mensen de straat op om een ‘ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid’ te eisen. Volgens een eerste inschatting van de organisatie kwamen er zeker 40.000 betogers naar de hoofdstad, onder wie veel jongeren en ouders met kinderen, die aandacht vroegen voor hun toekomst. Vanaf de Dam liepen de demonstranten richting het Westerpark.

‘Mooie beloftes’

De betogers maakten met spandoeken, vlaggen en protestkreten duidelijk dat de ‘mooie beloftes’ van Nederland bij lange na niet genoeg zijn om de klimaatdoelen te halen. ‘Shell maakt de wereld kapot’, ‘There is no planet B’, ‘Zeg nee tegen Wageningen aan zee’ en ‘Ik wil oud worden in Amsterdam, niet in Atlantis’ viel er te lezen op een aantal borden en spandoeken.



In het Westerpark ging het programma verder met toespraken van klimaat- en jongerenactivisten. Een aantal politici werd gevraagd naar hun klimaatplannen en er waren optredens. Rond 17.00 uur was het programma in het park ten einde. De mars was een initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerking van onder meer Oxfam Novib, Fridays For Future Nederland, Greenpeace, Extinction Rebellion, Fossielvrij NL en Milieudefensie.