WMO bevestigt warmterecord van 38 graden in arctisch gebied

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) bevestigt dat het op 20 juni 2020 maar liefst 38 graden Celsius werd in het Russische dorp Verchojansk, in de regio Jakoetië. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het arctisch gebied.

De VN-organisatie meldt dat het record werd gevestigd tijdens een uitzonderlijke en lange hittegolf in Siberië. In het Siberische gebied boven de poolcirkel was het die zomer op de meeste dagen 10 graden warmer dan normaal. De WMO meldt dat de klimaatverandering alarmerend is. De temperaturen in het arctisch gebied stijgen twee keer sneller dan het wereldwijde gemiddelde.

Extreem landklimaat

Verchojansk ligt in het oosten van Siberië en zo’n 115 kilometer ten noorden van de poolcirkel. De temperaturen worden er sinds 1885 in de gaten gehouden. Het is het koudste bewoonde stukje op aarde, met temperaturen tot wel -67 graden. Dat in contrast met de zomer: dan kan het boven de 30 graden worden. Het gebied heeft een extreem droog landklimaat (zeer koud in de winter, warm in de zomer).

Maar 38 graden, dat werd het er nog nooit. Sterker: die temperatuur was nog nooit gemeten in het arctisch gebied. Het vorige record in Verchoyansk stamt uit 1988: op 25 juli werd een temperatuur gemeten van 37,3 graden Celsius, aldus wetenschappers German Alekseenkov en Vasily Smolyanitsky van het Roshydromet Arctisch en Antarctisch Onderzoeksinstituut.

Smeltende permafrost en zee-ijs

Door de warme temperaturen in de regio Jakoetië, waar ook Verchoyansk ligt, smelt de permafrost (het ‘eeuwige ijs’ in de bodem). Al veertig procent is aangetast. De regio kampte afgelopen zomer bovendien met veel natuurbranden: een recordaantal hectares sinds het begin van de metingen in 2003 ging er in vlammen op.

Volledig scherm Luchtfoto van een verbrand bos in Jakoetië, Siberië (27 juli 2021). © AFP

Het was afgelopen zomer in het gehele noordpoolgebied buitengewoon warm: in de eerste helft van juli lag de temperatuur tot 10 graden boven het klimatologisch gemiddelde. De warmte is een van de oorzaken voor de uitzonderlijk lage hoeveelheid zee-ijs op de Noordpool: er is ruim twee miljoen vierkante kilometer zee-ijs minder dan gemiddeld in deze tijd van het jaar, een laagterecord.

Ook recordwarmte op Zuidpool

Deze zomer bevestigde de WMO ook al een recordtemperatuur voor het zuidelijke poolgebied: op 6 februari was het 18,3 graden Celsius bij het Esperanza-station in Argentinië. Een melding van 20,75 graden Celsius op Antarctica werd toen afgewezen, maar 18,3 graden was ook een nieuw hitterecord. Het vorige record stond op 17,5 graden Celsius en stamt uit 2015.

De WMO is nog bezig met het verifiëren van andere recente warmterecords. Het werd in zowel 2020 als 2021 maar liefst 54,4 graden op de warmste plek ter wereld, Death Valley in de Amerikaanse staat Californië. Ook het Europese warmterecord van 48,8 graden op het Italiaanse eiland Sicilië afgelopen zomer moet nog worden bevestigd.

Volledig scherm Een kind met bevroren wimpers in Jakoetië, Siberië. In het gebied wordt het in de winter extreem koud. © Reuters