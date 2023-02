Gemeente Koggenland vangt vanaf half maart 225 asielzoekers op

Topdrukte bij boer die biologi­sche appels voor spotprijs verkoopt: ‘Als supermarkt niet helpt, dan maar zo’

Hoe zorg je dat mensen massaal biologische, onbespoten appeltjes kopen? Verkoop ze voor 1 euro per kilo en de klanten staan te dringen, bleek op een actiedag van een appelteler in de kop van Noord-Holland. Was het altijd maar zo'n feest.

