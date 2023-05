In Koggenland bewolkt weer vanochtend

Perfecte generale: AZ maakt er vijf tegen FC Emmen en tankt vertrouwen richting West Ham-thuis

AZ beleefde een perfecte generale voor het treffen van aanstaande donderdag met West Ham United in de halve finale van de Conference. Het kende in het zieltogende FC Emmen de geknipte tegenstander die simpel met 5-1 opzij werd gezet. Er was ook goed nieuws uit de ziekenboeg. Dani de Wit en Jesper Karlsson maakten hun rentree.