Sterftecijfer in Koggenland onder landelijk gemiddelde

Gemeenten stemmen morrend in met akkoord jeugdzorg, maar stellen wel randvoor­waar­den

Gemeenten hebben ingestemd met het moeizaam bevochten principeakkoord over veranderingen in de jeugdzorg. Dat hebben zij gedaan tijdens de ledenvergadering van de gemeentekoepel in Groningen. Ze hebben wel een aantal randvoorwaarden gesteld. Zo eisen gemeenten onder meer financiële duidelijkheid over het budget dat zij vanaf 2026 van het Rijk krijgen voor de uitvoering van de jeugdzorg.