1,5 miljoen Europeanen steunen burgerinitiatief tegen dierenkooien

In totaal doen 150 Europese organisaties mee aan het initiatief. In Nederland zijn dat onder meer Compassion in World Farming (CIWF), de Dierenbescherming, Foodwatch, Wakker Dier en Varkens in Nood. Directeur van CIWF Nederland Geert Laugs spreekt van een ‘historisch moment’. ,,Europa wil een diervriendelijkere veehouderij”, zegt hij. ,,Het opsluiten van dieren in krappe kooien voor de productie van goedkoop vlees en eieren is gewoonweg onacceptabel.”



Het gaat de dierenwelzijnsorganisaties om het opsluiten van kippen, zogende varkens, konijnen, kalveren, eenden, ganzen en kwartels. ,,De dieren hebben zeer beperkte bewegingsvrijheid en bijna geen mogelijkheid voor hun natuurlijke gedrag”, stellen ze. Volgens CIWF zijn er duurzame alternatieven, zoals veehouderij met vrije uitloop.



Volgens LTO Nederland doen boeren er ‘alles aan’ om het boerderijdieren ‘zo comfortabel mogelijk’ te maken. ,,Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor verbetering. We werken zoveel mogelijk met stalsystemen waar dieren hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen”, zegt de brancheorganisatie. LTO stelt ook dat de standaarden van Nederlandse boeren voor hun vee vaak veel hoger zijn dan in de rest van Europa.