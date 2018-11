‘19 bieren bevatten te veel resten bestrijdingsmiddel’

De branchevereniging Nederlandse Brouwers stelt dat de resultaten van het onderzoek van AHealthyLife.nl in lijn zijn met het onderzoek dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit eerder deed. De conclusie van die metingen: het gehalte van glyfosaat in bieren op de Nederlandse markt lag ver onder het maximum ligt dat op basis van het gerstgehalte toelaatbaar is. Er zijn geen gezondheidsrisico’s vanwege glyfosaat in bier, zo meldt de NVWA desgevraagd.



De reden voor de warenautoriteit om uit te zoeken hoe het zat met het middel in bier was een soortgelijk onderzoek dat in Duitsland in 2016 werd uitgevoerd. Dit liet zien dat in alle geteste bieren glyfosaat zat, maar in lage gehalten.