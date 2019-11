20.000 kinderen krijgen op de opvang warm eten van ‘Moeke’

In vijf jaar tijd groeide het bedrijf van Guido Heens en Maartje Guikers naar een omzet van 1,6 miljoen euro per jaar. Niet dat je daar veel van merkt als bezoeker aan Moekes Maaltijd. Verstopt in een hoekje van industrieterrein Overvecht in Utrecht, de naam staat niet eens op de gevel, niets verraadt hier een succesvol bedrijf met extreme groei. Eenmaal binnen is beneden een enorme keuken waar druk gewerkt wordt aan weer een gezonde maaltijd.



Kilo’s rijst koken in grote ketels, stapels sperziebonen liggen klaar voor bereiding. Vanuit het kantoor, naast de keuken de trap op, is er goed zicht op. Dresscode: blauwe mutsjes, handschoentjes en overjassen. Alles voor de hygiëne.

Vers, gezond en lekker warm eten

Succesvol en bescheiden; dat tekent de ondernemers Maartje Guikers en Guido Heens. Zij zijn het brein achter Moekes Maaltijd en de ambassadeurs van vers, gezond én lekker warm eten voor kinderen. Ze benadrukken dat ze niet drijvende krachten zijn: het hele team krijgt de eer.



Terwijl Heens aanschuift boven in het kantoor blijft het blauwe mutsje nog even op; hij vergeet hem af te doen. Macht der gewoonte. Guido staat veel in de keuken om alles in goede banen te leiden. In het begin kookten ze helemaal niet zelf, ze kochten de maaltijden in. Guikers: ,,De eerste pilot op een kinderdagverblijf was zo’n 150 maaltijden voor de ouders per week.”

Eigen belang

Quote Hoe fijn is het als je na een lange dag werken je kind ophaalt mét een gezonde maaltijd die je niet zelf hoeft te koken? Starten de meeste ondernemers hun bedrijf veelal vanuit een overstijgend ideaal, bij Moekes Maaltijd is dat pas in de loop van het succes ontstaan. Maartje: ,,Maaltijden voor ouders verzorgen op kinderdagverblijven was puur eigen belang. Wij werkten allebei, hadden kleine kinderen en dan is het een gedoe om ook nog eens tijd te maken voor gezond en lekker eten. Hoe fijn is het als je na een lange dag werken je kind ophaalt mét een gezonde maaltijd die je niet zelf hoeft te koken? Dat zijn we gaan uitzoeken. De missie kwam pas later, toen we echt volume kregen. Opeens kwam de vraag vanuit hetzelfde kinderdagverblijf om voor een warme lunch te zorgen voor de kinderen, met dezelfde kwaliteit als de avondmaaltijden. Die ontwikkeling zorgde voor de echte start.”

Om de kwaliteit in grotere volumes te kunnen waarborgen, besluiten de ondernemers in 2013 om de maaltijden zelf te gaan verzorgen. Maartje: ,,In deze periode hebben we veel in sneltreinvaart geleerd.” Want ondanks het succes ging het soms ook helemaal fout.

,,Wij hebben één keer te maken gehad met een salmonellabesmetting. Dát wil ik echt nooit meer. Slapeloze nachten. Het hele proces van inkoop, bereiden en hygiëne bleek door de verschillende freelancers niet waterdicht. We zijn alles zelf gaan doen. Echt kwaliteit leveren betekent: zelf personeel opleiden, zelf koken, zelf de regels maken en erop toezien dat iedereen zich daaraan houdt. Die kwaliteit staat bij ons voorop. Pas dan kunnen we garant staan voor vers, gezond en ambachtelijk bereid.”

Ingehuurde koks

Het ging niet meteen van een leien dakje. Guido: ,,Een pand huren, investeren in apparatuur, mensen aannemen. In het begin zagen we ons saldo alleen maar lager worden. Daarna moest ik opeens van ingehuurde koks zelf aan de slag met een braadslee en grote pannen. Daar heb ik wel van wakker gelegen. Je denkt toch van: als dit maar goed gaat”.

Quote Inmiddels slaap ik prima. Nu denk ik: oké, daar kijk ik maandag wel even naar Maartje vult aan: ,,En het gaat ook niet altijd goed. De problemen komen altijd ergens vandaan. Het is geen rocketscience, tegelijkertijd wel mensenwerk. De ervaring leert dat er altijd een oplossing komt. Inmiddels slaap ik prima. Nu denk ik: oké, daar kijk ik maandag wel even naar.”

Ondernemen is volgens Guido sowieso een kwestie van uitzoeken en uitproberen. ,,Dit moet je durven, willen. Ik ben ook constant aan het uitproberen. Proeven, beetje meer dit, beetje minder dat. Ik probeer alle recepten eerst zelf uit. Inmiddels ben ik autodidact en koken wij hier zo’n 500 tot 600 kilo eten per dag. Ik kook al lang niet meer zelf in de grote keuken, wij hebben nu goed opgeleid en professioneel personeel, maar als er iemand ziek is spring ik moeiteloos in. Wij koken met 100 procent natuurlijke ingrediënten. Geen geautomatiseerde ketels hier. Ik wil zelf alles zien, proeven, ruiken. Daarin onderscheiden wij ons ook van onze concurrentie denk ik. We zijn geen dertien-in-een-dozijn-bedrijf.”

Basisschool

‘Zelf doen’ is bijna het mantra van dit bedrijf, want na alle uitdagingen en de succesvolle hoeveelheid klanten kwam de vraag: hebben jullie ook recepten? En dus kwam er ook het kookboek Om op te eten. Alle recepten en teksten schreven ze zelf, de lay-out met een bevriende vormgeefster, de styling voor fotografie ook zelf. Het boek is een succes.

Het volgende project: de basisschool. Maartje: ,,Hoe mooi zou het zijn als de kinderen daar ook tussen de middag warm eten in plaats van een kleffe boterham? En dat is niet het makkelijkste project want Nederland blijkt calvinistisch. Wij zetten naast onze maaltijden ook een educatieprogramma op waar eten, bewegen en gezond leven onderdeel van is, zien het echt als onze missie om dit op te pakken. De overheid doet het niet, op de scholen is er geen geld voor en voor de kinderen is het heel belangrijk meer te leren over gezonde voeding.”

Aan een missie én aan ambitie geen gebrek. Alle ontwikkelingen zorgen inmiddels voor zoveel groei dat het pand in Utrecht te klein wordt. Er zijn onderhandelingen gaande voor een nieuw pand, misschien gaan ze het wel zelf bouwen. Maartje benadrukt: ,,Het is allemaal geen vooropgezet plan. Wij willen niet per se groeien. Guido en ik kijken vaak met z’n tweeën achterom en dan schrikken we van wat we hebben bereikt. Het is niet van tevoren bedacht. Wij gaan gewoon elke uitdaging aan.”

Op naar de basisscholen. Na twee maanden proefdraaien opende vorige week de eerste basisschoolkeuken, de belangstelling is groot. De omzetprognose voor Moekes Maaltijd groeit intussen door naar de twee miljoen euro.