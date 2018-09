25 soorten chocopasta onder de loep: bijna elke pot choco bevat giftige stoffen, op één merk na

Koken & eten Met een beetje alcohol op spreek je een vreemde taal vloeiender

17:00 Dat alcohol - met mate - remmingen vermindert, is bekend. Met een glaasje op overwinnen sommigen iets makkelijker hun nervositeit of schroom. Spreken we daardoor een vreemde taal beter na het nuttigen van een beetje alcohol of lijkt dat maar zo?