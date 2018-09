3 redenen waarom je gewicht voortdurend schommelt

Je at of dronk net iets

Nee, het occasioneel eten van een stukje chocolade - of zelfs een hele reep - zorgt niet permanent voor extra kilo's op de weegschaal. Wat daarentegen wel kan, is dat het tijdelijk je gewicht laat stijgen. ,,Wat je eet en drinkt en of je al dan niet naar het toilet bent geweest, zorgt voor normale gewichtsschommelingen door de dag heen. Zorg er daarom voor dat je voldoende vezels eet zodat je stoelgang op gang komt en voldoende water drinkt om alle afvalstoffen uit je lichaam te voeren. Denk eraan dat als je net voor het weegmoment nog een halve liter water drinkt, dat ook op de weegschaal te zien zal zijn. Dan ben je die extra halve kilo niet écht bent aangekomen'', aldus voedingsdeskundige Dana James.

Je houdt water vast

Als je water vasthoudt, is zout meestal de schuldige. ,,Zout houdt van water, en hoe meer zout je eet, hoe groter de kans dat je vocht vasthoudt'', aldus dokter en diëtiste Dana Hunnes. ,,Maar weet dat het grootste deel van je zoutinname afkomstig is van bewerkte voedingsmiddelen, en niet zozeer van die enkele snufjes zout die je toevoegt aan je eigen bereidingen. Ook koolhydraatrijke voeding, zoals een pizza of pakje friet, kan ervoor zorgen dat je meer vocht vasthoudt.''

Daarnaast kunnen je hormonen een invloed hebben op de hoeveelheid vocht die je vasthoudt, wat voor schommelingen zorgt door je cyclus heen. ,,Aan het einde van je menstruatiecyclus stijgt het progesterongehalte, waardoor je meer vocht vasthoudt, je meer opgeblazen voelt en een hoger gewicht op de weegschaal kan zien. Meestal gaat het om ongeveer 1 kilogram'', aldus James.

Je hebt je een weekje laten gaan

Of je het nu wil horen of niet: soms liegt de weegschaal niet. Als je je een week volledig laat gaan, bijvoorbeeld bij de eindeloze all-in buffetten op vakantie of tijdens de kerstperiode, is het mogelijk dat je écht bent aangekomen. Al is dat niet zo simpel als je denkt. Om een halve kilogram aan te komen, moet je namelijk 3.500 calorieën extra eten bovenop je dagelijkse caloriebehoefte. ,,De meeste mensen hebben dus zeker vijf à zeven dagen nodig om aan te komen'', aldus dokter Hunnes. ,,De extra kilo's die je op de weegschaal ziet, zijn dan meestal watergewicht. Eet je de week daarna weer normaal, dan zal je zien hoeveel kilo's je daadwerkelijk bent aangekomen.''