3 simpele manieren om je avocado sneller te laten rijpen

1. Gebruik de oven

Om je avocado supersnel te laten rijpen heb je een oven, een vel aluminiumfolie en een vel bakpapier nodig. Verwarm de oven voor op 90 graden Celsius, wikkel je avocado in aluminiumfolie en plaats hem vervolgens op een vel bakpapier in de oven.



Terwijl de avocado opwarmt in de oven, zorgt de aluminiumfolie ervoor dat het ethyleengas dat vrijkomt dicht bij de avocado blijft, waardoor het rijpingsproces in overdrive gaat.



Afhankelijk van hoe rijp je avocado al was voor je hem in de oven stopte, duurt dit proces 10 tot 50 minuten. Haal de avocado als hij zacht is uit de oven, en laat afkoelen in de koelkast voor gebruik.