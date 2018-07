6 keer voeding die je een stralende huid geeft

,,We kunnen niets veranderen aan ons DNA of acne volledig wegwerken, maar we kunnen wel voeding eten dat hand in hand gaat met een mooie huid'', zegt Kimberly Snyder, nutritionist. Dus het klopt: je bent écht wat je eet. Snyder deelt op lifestylesite Well + Good zes voedingsmiddelen die ervoor kunnen zorgen dat je huid er beter uitziet en gezonder wordt.

Komkommer

Komkommer is een wondermiddeltje uit de natuur. De hydraterende structuur van de groente zorgt voor een jongere, gezondere en zachtere huid. Komkommer zit boordevol vitamine B en C en bevat ook zink, ijzer, calcium en magnesium. Daarnaast werkt het ook verkoelend, dé reden waarom we het op onze ogen leggen bij een doehetzelfgezichtsbehandeling.

Boerenkool

Een groene en super gezonde bron van vitamine A, C en E. Deze vitamines werken verjongend en stimuleren celgroei. Daarnaast is de groente een bron van mineralen zoals magnesium en calcium, exact wat een gezonde huid nodig heeft.

Papaya

Papaya heeft zijn oranje kleur te danken aan het pigment bètacaroteen, wat een hoge hoeveelheid aan vitamine A bezit. Dit zorgt voor een goede reparatie van de huid. Wanneer je deze vrucht eet, bevordert dat je spijsvertering en houd je huid proper.

Pompoenzaad

Een handvol pompoenzaad is hetzelfde als een pilletje vitamine B inslikken. Een essentieel ingrediënt voor sterk haar, mooie nagels en een glanzende huid. Ze zitten boordevol mineralen die ook voor minder acne kunnen zorgen.

Chiazaad

Chiazaadjes voeden de huid en hoofdhuid. Ze bevatten antioxidanten die helpen tegen eventuele schade. Aan chiazaad wordt ook een bloedverdunnende en bloeddrukverlagende werking toegeschreven. Maak ze wel eerst nat voor je ze opeet of doe ze in pudding of smoothie.

Citroen