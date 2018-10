7 boude vragen over bokbier

koken & etenHet is oktober en dat betekent dat het bokbierseizoen officieel is geopend. Maar wat is dat eigenlijk? En waarom zou je het drinken? Biersommelier Arvid Bergström beantwoordt deze en meer vragen over herfstbok.

1. Wat is herfstbok eigenlijk? ,,Herfstbok of herfstbock in het Duits is een seizoensbier, dat tussen oktober en februari wordt verkocht. Deze biersoort kenmerkt zich door een donkere kleur die afkomstig is van mout, een bewerkte graansoort waarmee bier gemaakt wordt. Herfstbok is altijd boven de 6 procent alcohol en daarmee onderscheidt het zich van de 'gewone' pils.''

2. Hoe komt herfstbok ineens zo populair? ,,Bokbier zelf is eigenlijk niet zo speciaal. Bier in het algemeen wel. Je ziet dat bier gewoon enorm aan populariteit aan het winnen is. Acht jaar geleden waren er in Nederland zo'n 150 brouwerijen. Nu zijn dat er ongeveer zeshonderd. Nederland is daarmee samen met België de grootste producent.''

3. Welke soorten bok zijn er? ,,Veel! Je kunt ruwweg een onderscheid maken tussen de laag-alcoholische bokbieren en dubbel-alcoholische bokbieren. De laatste, dubbelbok, bevat zo'n 8,5 tot 9 procent alcohol. Daarnaast zijn er binnen de herfstbok nog diverse buitencategorieën, waarvoor kruiden en verschillende soorten vruchten zijn gebruikt.''

4. Hoe smaakt het? ,,Dat kan sterk variëren. Herfstbok is geroosterd en krijgt daarom vaak een licht karamelachtige kleur en smaak. In het najaar, wanneer de temperaturen dalen, is zo'n verwarmende smaak lekker. Verder kan herfstbok fruitig, zoet of kruidig smaken. Brouwerijen kiezen voor diverse toevoegingen, zoals bijvoorbeeld vijgen. De dubbelbok is een stuk intenser van smaak, door het hogere alcoholgehalte.''

5. Is er verschil tussen herfstbok en lentebok? ,,Lentebok wordt vooral in het voorjaar verkocht. Dit bier is lichter van kleur en droger van smaak, omdat er meer hop gebruikt wordt. Ook is de smaak, passend bij de lente, vaak fruitiger dan herfstbok. Het verschil met speciaalbier kan ik niet benoemen. Dat is het vergelijken van auto's met alle andere mogelijke vervoersmiddelen.''

6. Hoe schenk je thuis bokbier? ,,Ik zeg altijd: schenk je bokbier niet in een smal, hoog glas, maar juist in een breder glas. Zodat je een grotere oppervlakte krijgt en je het bier beter ruikt als je het naar je mond brengt. Bier drinken doe je voor 80 procent met je neus. Schenk hem ook niet te koud. Pils wil je op 5 graden, bokbier kun je gerust op 8 of 9 graden drinken, zeker aan tafel. Dan wil je niet zo'n koude plots op je maag. En je proeft de smaak dan beter.''

7. Waarbij smaakt het lekker? ,,Als je naar het seizoen gaat kijken zijn paddenstoelen en noten leuk om te gebruiken in een gerecht. Een stoofpot, of biefstuk met blauwe kaas zijn heel lekker in combinatie met herfstbok. Verder is een appelcake of appeltaart zeker een aanrader. Het fruitige proef je namelijk altijd weer terug in de herfstbok.''