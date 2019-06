‘Aan stoppen met drinken zitten alleen maar goede kanten’

Wat? Stoppen met drinken? Meende ze dat nou echt, vroeg Jan Heemskerk zich af toen zijn diëtiste voorstelde om alcohol te schrappen. Het afvallen verliep goed. En nu ging die boze toverkol hem zijn drank ontzeggen! ,,Ben je gek geworden”, zegt Jan vandaag in de nieuwe aflevering over het idee van zijn diëtiste. ,,Dan heb ik helemaal niets meer in mijn leven. Voor de eerste keer dat Wendy (de diëtiste) in mijn leven was voelde ik mij genaaid. Was het nog niet genoeg?”



Het zal herkenbaar zijn voor veel mensen, denkt Heemskerk. ,,Dat gevoel dat je iets ontnomen wordt. Of ze je iets dierbaars willen afpakken.” Toch wil hij de vijftiger-met-buikje uitdagen om te onderzoeken of de drank misschien toch een stomme gewoonte is, een slechte verslaving die zich listig van jou meester heeft gemaakt. Toen hij zelf stopte, ging er al snel 10 kilo af. ,,Tien kilo pure witte wijn.”