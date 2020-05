Aardappelen voor frietjes niet naar horeca, maar naar de voerbakken voor het vee

Het is nog erg stil op het erf van de zorgboerderij van Arjan Monteny. Mensen met een beperking, of in dit geval ouderen met dementie, mogen er niet zijn in deze coronatijd. ,,Sinds medio maart zijn we dicht’’, zegt Monteny. ,,We zijn wel stapje voor stapje weer aan het opstarten met een deel van de cliënten.’’