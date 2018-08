Aardappelkoek, naar het recept van de vader van Ronald

Koken & eten Kefir? Wat voor zuivel is dat in hemelsnaam?

10 augustus Kefir is terug van weggeweest! Bij volwassenen zal er sneller een belletje rinkelen dan bij jongeren. In het koelschap vind je het populaire melkproduct uit de jaren 80 zelfs in diverse fruitsmaken. Kefir is afgeleid van het Turkse woord keyfir, wat 'je goed voelen' betekent. In hoeverre is het drankje daadwerkelijk goed voor je en hoe wordt het gemaakt?